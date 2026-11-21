В Индустриальном районе Хабаровска временно ограничили подачу горячей воды из-за повреждения трубопровода. Специалисты устраняют аварию на тепломагистрали, сообщает МАХ мэрии города.



Ограничения затронули дома на улицах Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова.



На месте работают специалисты и спецтехника. О сроках восстановления горячего водоснабжения в сообщении не уточняется.



Уточнить информацию жители могут в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 004, 42-47-43 и 42-47-44.