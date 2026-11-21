В Хабаровске продолжают устранять аварию на тепломагистрали ТМ-15 в районе пересечения улиц Краснореченской и Индустриальной. Порыв произошёл в 3:50 утра. Изначально от теплоснабжения отключили 147 объектов, в том числе 125 жилых домов. Это около 40 тысяч человек. Часть потребителей удалось переключить на другую магистраль, сейчас без тепла и горячей воды остаются 82 объекта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.

Глава региона выехал на место аварии. По его словам, для устранения последствий увеличили количество рабочих и техники. На площадке работают пять мощных специализированных мотопомп, которые откачивают горячую воду из теплотрассы. Пока её не удастся убрать, специалисты не смогут добраться до повреждённого участка трубы и оценить объём ремонта.

«Объём воды очень большой, нужно всю её откачать, чтобы добраться до места порыва трубы. Как только это произойдёт — мы будем понимать объёмы работ и сроки устранения аварии более достоверно», — сообщил Дмитрий Демешин.

Для рабочих МЧС и ГОЧС разворачивают на площадке тёплые палатки. Губернатор заверил, что власти делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи тепла.

«Делаем все, чтобы восстановить подачу тепла как можно быстрее. О ходе работ буду держать вас в курсе», — написал глава региона.