В Хабаровске 17-летний подросток забрал у местного жителя 3,6 млн рублей, которые тот получил в качестве государственной выплаты после гибели отца в ходе специальной военной операции. Юного курьера мошенников задержали в Севастополе, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они заявили о якобы подозрительной активности, связанной с распространением его персональных данных. Затем к разговору подключились лжесотрудники других государственных ведомств.

Злоумышленники убедили хабаровчанина снять деньги со счетов и передать их курьеру для проведения экспертизы. Мужчина снял средства в банке, положил их в пакет и отдал молодому человеку во дворе собственного дома.

Позже потерпевший обратился в полицию. По запомнившимся приметам курьера составили ориентировку. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли и задержали в Севастополе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура контролирует расследование, в том числе установление других участников преступной схемы.