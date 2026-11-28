В Еврейской автономной области подвели итоги третьего этапа профилактической операции «Турист». Полицейские и сотрудники Росгвардии проверили 398 иностранных граждан и выявили 43 административных правонарушения, сообщает полиция ЕАО.

На момент проведения мероприятия на миграционном учёте в регионе состояли 2275 иностранных граждан.

Чаще всего нарушения касались трудовой деятельности. Пятнадцать иностранцев работали с нарушением установленных правил, ещё в 11 случаях выявлено незаконное привлечение иностранных граждан к работе.

Также полицейские зафиксировали 13 нарушений правил въезда в Россию или режима пребывания, два нарушения правил пребывания, один случай уклонения от дактилоскопической регистрации и одно нарушение срока обращения за патентом.

Во время операции обнаружили трёх иностранцев, включённых в реестр контролируемых лиц. Семерым аннулировали правовые статусы, четверым сократили сроки временного пребывания в России.

По итогам проверок принято десять решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и 21 решение о неразрешении въезда в Россию.

Общая сумма назначенных штрафов составила 144 тысячи рублей. Из них взыскано 115 тысяч.