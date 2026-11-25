В Облученском районе Еврейской автономной области сотрудники полиции обнаружили нелегальную алкогольную и табачную продукцию в торговых точках. Всего из незаконного оборота изъяли 172 пачки контрафактных сигарет, 116 бутылок алкоголя и 569 флаконов спиртосодержащей жидкости, сообщает полиция ЕАО.

Проверки проводились в магазинах, торгующих алкогольной, спиртосодержащей и табачной никотинсодержащей продукцией. По их итогам полицейские выявили три факта незаконного оборота товаров.

В отношении индивидуального предпринимателя усматриваются признаки административных правонарушений, связанных с нарушением правил розничной продажи алкоголя и оборота спиртосодержащей продукции, а также требований к маркировке товаров. Материалы направлены в региональное управление Роспотребнадзора.

По выявленным фактам также проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом.

В полиции напоминают: о местах, где торгуют контрафактным алкоголем или табачными изделиями, можно сообщить по короткому номеру 128.