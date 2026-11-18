В Хабаровске с 19 по 21 ноября 2026 года временно ограничат парковку автомобилей на двух участках улиц. Мера связана с проведением Всероссийского форума контрольных органов, сообщает мэрия города.

Оставлять машины будет нельзя на улице Ленина — от Городского дворца культуры (Ленина, 85) до Уссурийского бульвара, а также на улице Шевченко — возле Дома официальных приёмов правительства Хабаровского края (Шевченко, 3а).

Ограничения вводят для обеспечения безопасности и беспрепятственного проезда участников форума.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать другие места для парковки и обращать внимание на дорожные знаки.