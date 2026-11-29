С начала 2026 года в медицинские учреждения Хабаровского края по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроился 51 специалист. Сокращение кадрового дефицита в отдалённых населённых пунктах остаётся одной из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом минздраве.

В частности, штат центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре пополнили два опытных специалиста — невролог Илия Останькович и кардиолог Джумагул Джабарова. С начала работы нового невролога в больнице провели шесть процедур тромболитической терапии, позволяющей восстановить кровоток при ишемическом инсульте.

«Николаевск-на-Амуре встретил нас доброжелательно. Мы уже обустроились, супруга вышла на работу, ребёнок учится в школе. Для меня важно, чтобы мои знания и опыт приносили пользу жителям города и района», — рассказал Илия Останькович.

Для привлечения медиков в Николаевском округе действуют дополнительные меры поддержки. Специалистам предоставляют квартиры в новом доме, а при заключении трудового договора на три года врачам полагается компенсация в размере 900 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 600 тысяч рублей. По земским программам выплаты врачам при переезде в сельскую местность достигают двух миллионов рублей.

Всего с 2020 года благодаря земским программам в медицинские учреждения Хабаровского края привлекли 472 специалиста. До конца 2026 года планируется трудоустроить ещё семь медработников, а в 2027 году — 59.