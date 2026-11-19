Генеральный секретарь ТПК, Председатель Государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 ноября встретился с участниками X съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и сфотографировался с ними на память.

Все участники выразили безграничную благодарность товарищу , который открывает грандиозную новую эпоху развития социалистической деревни и оказывает большое доверие и наивысшую славу, чтобы СТСХ в авангарде ярко продемонстрировал мощь дозорного, передового отряда.

Товарищ Ким Чен Ын поздравил новоизбранных председателя, заместителей председателя ЦК СТСХ десятого созыва.

Товарищ Ким Чен Ын передал теплый вдохновляющий привет участникам, которые на съезде, открытом в первом году претворения в жизнь постановления IX съезда ТПК, знаменательном году, когда исполняется 80-летие создания СТСХ Кореи, ярко продемонстрировали незыблемые убеждения сельских тружеников, готовых навеки быть преданными идеям и руководству партии, и прославили его как момент нового скачка для достижения больших перемен всех деревень страны.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наши крестьяне-патриоты, которые единодушно делили мысль и судьбу с партией и Родиной, за прошедшие 5 лет надежно поддерживали продвижение дела социализма увеличением производства зерновых. И он высоко ценил горячую самоотверженность и подвиги сельских тружеников и членов СТСХ, которые посвящают чистую совесть гражданина и усилия на всех полях.

Товарищ Ким Чен Ын отметил незыблемый замысел и решимость ЦК партии прежде всех приобщить к цивилизованному, богатому и могучему идеальному обществу наших верных сельских тружеников— непосредственных воплотителей и исполнителей революционной железной логики: рис есть социализм и коммунизм. Он сказал, что на историческом пути к открытию нового этапа развитиягосударства СТСХ должен глубоко осознать свою основную миссию и сыграть мощную идейно-мобилизующую роль, роль знаменосца в совершении прогресса нашей деревни.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что основная задача СТСХ в период нового перспективного плана— более энергично ускорить преобразование позиций в деревне по требованиям трех революций. И подчеркнул, что в соответствии с требованиями реальности, когда совершаются небывалые перемены в строительстве социалистической деревни, следует стимулировать качественное укрепление союза, неустанно повысить его активность и боеспособность, чтобы последовательно гарантировать претворение в жизнь политики партии.

Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что участники съезда будут считать программу осуществления революции на селе в новую эпоху вехой новаторства и продвижения вперед, укреплять все организации СТСХ как мощный оплот для осуществления замысла партии и тем самым с честью выполнять почетную миссию и основной долг перед эпохой и революцией. И сфотографировался с ними на память.

Участники X съезда СТСХ Кореи дали твердую клятву проявлять необычайный энтузиазм и исполнительность и совершать большой перелом в работе СТСХ, чтобы внести настоящий вклад во всестороннее процветание социализма нашего образца.

ЦТАК