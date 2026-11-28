В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий три человека погибли, ещё шесть получили травмы, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

За 28 ноября на дорогах региона произошло четыре столкновения транспортных средств и два наезда на пешеходов. Всего автоинспекторы выявили 343 нарушения правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования задержали 16 водителей, половину из них — в Хабаровске. Ещё 27 автомобилистов сели за руль, не имея водительских прав или будучи лишёнными их.

Кроме того, десять водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, шесть таких нарушений зафиксировали в краевой столице. К ответственности также привлекли пятерых пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части.