В Хабаровском крае суд обязал жителя Бикинского округа возместить расходы на эвакуацию мужчины, которого он ранил выстрелом из винтовки. Вертолётный рейс для спасения пострадавшего обошёлся медикам более чем в 800 тысяч рублей, сообщили hab.aif.ru в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Во время конфликта с другим местным жителем мужчина выстрелил в него из винтовки. Пострадавший получил тяжёлое ранение и нуждался в срочной медицинской помощи, для оказания которой его доставили вертолётом в Хабаровск.

Стрелка осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако уголовным наказанием дело не ограничилось: Хабаровская транспортная прокуратура потребовала через суд взыскать с мужчины всю сумму, которую потратили на медицинскую эвакуацию раненого.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Более 800 тысяч рублей осуждённому предстоит выплатить Хабаровскому территориальному центру медицины катастроф. Решение пока не вступило в законную силу», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.