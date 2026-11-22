Стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти в среднем на 10–15% после пересмотра страховых тарифов. Банк России предложил значительно расширить тарифный коридор, а страховщики и эксперты оценили возможные последствия для автомобилистов, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту регулятора, верхнюю границу базового тарифа для владельцев легковых автомобилей увеличат на 20%. Для такси, грузовиков и ряда других категорий транспорта повышение составит 35%. Одновременно Центробанк предлагает снизить нижнюю границу тарифа до символического одного рубля, чтобы страховые компании могли предоставлять более выгодные условия аккуратным водителям.

Необходимость изменений регулятор объясняет увеличением расходов на возмещение ущерба после ДТП. За девять месяцев 2026 года средняя страховая выплата выросла почти на 11% и достигла 128 тысяч рублей. Дополнительное давление на стоимость страховки оказывает подорожание автомобильных запчастей.

В Центробанке рассчитывают, что расширение тарифного коридора позволит точнее учитывать аварийность конкретного водителя. При этом итоговая стоимость полиса будет зависеть от страховой истории, территории регистрации и других коэффициентов. Общественное обсуждение проекта продлится до 29 ноября, после чего параметры изменений могут скорректировать.