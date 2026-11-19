За три с половиной года Губернаторский авиастроительный колледж в Комсомольске-на-Амуре в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» подготовил свыше 1450 молодых специалистов. Шестьсот из них пополнили ряды Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С 2022 года подготовка кадров для отрасли ведется по практико-ориентированным программам на базе созданного в колледже учебно-производственного кластера «Машиностроение».

«Мы готовим специалистов под конкретные запросы рынка труда. Благодаря проекту „Профессионалитет“, инициированному главой государства Владимиром Путиным, студенты уверены в гарантированном трудоустройстве, поскольку работодатель вовлечён во все этапы подготовки», — подчеркнули в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Ярким примером эффективности программы стал Вячеслав Жмаев, один из первых выпускников «Профессионалитета». На производственную практику в филиал ПАО «ОАК» — КнААЗ имени Ю. А. Гагарина он пришёл ещё третьекурсником. Предприятие высоко оценило его навыки и предложило остаться на должности слесаря-сборщика летательных аппаратов с возможностью продолжить обучение по индивидуальной траектории. За молодым человеком сохранили рабочее место на время службы в армии. Вернувшись из армии через год, он приступил к работе в 45-м цехе в качестве сборщика-клепальщика 4-го разряда.

Сегодня Вячеслав вернулся в родной колледж, но уже в роли мастера производственного обучения. Он совмещает труд на заводе с преподаванием, чтобы передавать студентам актуальные производственные навыки.

«Профессионалитет» дал мне путёвку в жизнь. Это не просто диплом, а уверенность в завтрашнем дне. Когда ты третьекурсником приходишь на завод и осознаёшь, что от твоих рук зависит качество сборки реального самолёта, меняется само отношение к учёбе. Сейчас я учу ребят тому, через что прошёл сам. Мы не заучиваем теорию по старым учебникам — мы идём в мастерские, настраиваем станки и решаем те же задачи, что вчера стояли передо мной в 45-м цехе. Студенты видят: их ждут на производстве и готовы платить достойную зарплату, а это лучшая мотивация«, — делится Вячеслав Жмаев.

Успех новой образовательной модели подтверждается статистикой: в кластере «Машиностроение» сейчас обучаются 726 студентов. В текущем году в Губернаторский авиастроительный колледж на очное отделение было зачислено 550 абитуриентов, из которых 300 начали обучение по федеральному проекту «Профессионалитет».