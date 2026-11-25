В Хабаровскм коае в посёлке Мухен района имени Лазо школьники не смогли добраться до образовательной организации на автобусе из-за снежных заносов. После проверки прокуратура потребовала от местной администрации устранить нарушения и обеспечить безопасный проезд, сообщили в надзорном ведомстве.

Автобус не вышел на маршрут 23 ноября. Руководство школы приняло такое решение из-за состояния дороги: снежные заносы мешали движению транспорта и создавали угрозу безопасности детей.

Прокуратура установила, что администрация поселения своевременно не организовала устранение последствий снегопада. В её адрес внесено представление. Главу рабочего посёлка Мухен вызвали в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ — за несоблюдение требований безопасности дорожного движения.

Прокуратура района имени Лазо контролирует восстановление безопасного проезда и школьного подвоза.