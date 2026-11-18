В Хабаровском крае 19 ноября погода будет заметно различаться в зависимости от района: на юге и в центральной части местами пройдёт снег, на побережье возможны осадки в виде дождя со снегом, а на севере сохранится морозная и преимущественно солнечная погода. Самым холодным населённым пунктом из представленных в прогнозе станет Охотск.

В Хабаровске днём ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около −7 градусов. Ночью осадки временами продолжатся, похолодает до −9. Ветер слабый, около 3 м/с. При этом из-за ветра ощущаться температура будет значительно ниже фактической.

В Комсомольске-на-Амуре также прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер. Днём столбики термометров покажут около −7 градусов, ночью — до −10. Ветер усилится до 7 м/с, поэтому на улице будет ощущаться заметно холоднее.

В Вяземском днём ожидается небольшой снег, температура составит около −8 градусов. Ночью осадки временами сохранятся, похолодает до −10.

В Бикине прогноз похожий: небольшой снег днём, временами ночью, температура около −7 градусов днём и −11 ночью.

В Советской Гавани погода будет существенно мягче, но с осадками. Днём ожидается дождь со снегом, температура может подняться до +2 градусов. Ночью осадки перейдут в снег, похолодает до −2. Ветер около 6 м/с, видимость утром может быть снижена.

В Николаевске-на-Амуре днём ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около −4 градусов. Ночью снег временами продолжится, столбики термометров опустятся до −6.

В Чумикане будет холоднее: днём около −13 градусов, ночью — до −17. Ожидается небольшая облачность, существенных осадков в прогнозе нет.

В Чегдомыне днём температура поднимется до −8 градусов, ночью опустится до −12. Небо будет преимущественно облачным.

В Охотске ожидается самая низкая температура среди указанных населённых пунктов. Днём будет около −19 градусов, ночью — до −23. При этом существенных осадков не прогнозируют: ожидается преимущественно солнечная погода.

Таким образом, 19 ноября жителям южных и центральных районов края стоит учитывать вероятность снега и порывистого ветра, а на побережье — перехода дождя в снег. На севере региона сохранится настоящая зимняя погода с морозами до −23 градусов ночью.