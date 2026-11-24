В Николаевске-на-Амуре завершили основные работы по благоустройству склона городской набережной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На территории площадью почти 13 тысяч квадратных метров появились новые лестницы, фонтаны и места для отдыха, сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Обновление затронуло спуск к набережной на улице Невельского. Одну лестницу реконструировали, вторую построили с нуля, а для людей с ограниченной мобильностью и родителей с колясками установили пандусы. Между лестницами разместили надпись с названием города и годом его основания.

Для безопасности отдыхающих территорию оборудовали камерами видеонаблюдения. В дальнейшем склон дополнят зелёными насаждениями и читальной зоной со скамейками. Средства на благоустройство город получил благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

В 2027 году обновление набережной Николаевска-на-Амуре продолжится. Кроме того, благодаря победе в очередном конкурсе преобразятся общественные пространства в Ванино, Амурске, Солнечном, Чумикане и Чегдомыне.