В Хабаровске сотрудники Росгвардии провели день открытых дверей для старшеклассников подшефного класса школы села Мирное, сообщил hab.aif.ru помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ — начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю полковник полиции Владислав Шевченко.

Школьникам показали служебный транспорт, экипировку и специальные средства, которые используют сотрудники вневедомственной охраны. Но самым интересным для ребят оказалось знакомство со стрелковым тренажёром «СКАТТ»: под руководством инструктора они смогли потренироваться в стрельбе из пистолета Макарова.

Сотрудники Росгвардии рассказали подросткам, чем занимаются подразделения вневедомственной охраны: обеспечивают общественный порядок, выезжают на сигналы тревоги и охраняют особо важные объекты. Заодно объяснили, как можно связать с ведомством будущую профессию, какие льготы предусмотрены при поступлении в профильные вузы и какие карьерные перспективы открываются перед выпускниками.

Встречу завершил концерт военного оркестра Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Музыканты исполнили популярные произведения в честь двух юбилейных дат: 10-летия Росгвардии и 215-летия со дня образования войск правопорядка.