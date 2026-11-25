Школьники Хабаровского края могут зарегистрироваться на всероссийскую олимпиаду «Путь в IT». Участие бесплатное, задания предстоит выполнять онлайн. Регистрация продлится до 15 декабря, сообщает МАХ Минцифры Хабаровского края.

Соревнование разделили на две возрастные группы. Ученикам 8–11-х классов предложат задачи по программированию, разработке алгоритмов и работе с данными. Участникам 5–7-х классов предстоит решать игровые задачи на логику, поиск закономерностей и анализ информации. Предварительные знания языков программирования для младшей группы не требуются.

Первый тур пройдёт с 30 ноября по 15 декабря, финальный — с 21 по 30 декабря. Результаты обещают опубликовать до 27 февраля 2027 года.

Все участники получат электронные сертификаты, победители и призёры — именные дипломы. На портале олимпиады также размещены подготовительные курсы и задания прошлых лет.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте олимпиады «Путь в IT».