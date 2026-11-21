Школьник из Хабаровска Александр Иванов привёз четыре награды с фестиваля-конкурса «Браво, артист», который прошёл в Москве. Юный исполнитель стал победителем в своей возрастной категории, а также получил специальные призы, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.



Город на конкурсе представлял солист вокальной студии «Серебряная нотка» детско-юношеского центра «Восхождение». Вместе с педагогом Вероникой Макаревич он подготовил песню «День Земли» хабаровского автора Виктора Царёва. Александр выступал в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 10–12 лет.



Жюри, в состав которого вошли профессиональные вокалисты, хореографы, ведущие и преподаватели музыкальных вузов Москвы, присудило хабаровчанину первое место. Кроме того, он получил приз зрительских симпатий, награду организации «Офицеры России» и специальный президентский диплом. Последний даёт право принять участие в съёмках новогоднего гала-концерта Bravo Awards в Москве.



Наставницу юного артиста Веронику Макаревич отметили отдельной наградой — дипломом «The best педагог».



В центре «Восхождение» рассказали, что это уже не первая крупная победа Александра с песней «День Земли». В октябре он завоевал Гран-при всероссийского конкурса-фестиваля «Искусство XXI века», в котором участвовали исполнители из разных городов Дальнего Востока.