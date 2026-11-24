В муниципалитеты Хабаровского края начали поступать новые пассажирские автобусы, закупленные по региональной программе «Развитие транспортной системы». До конца 2026 года на социально значимые маршруты планируют выпустить 14 машин, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Первые шесть автобусов уже доставлены на места. По одной машине получили Николаевск-на-Амуре, Николаевский, Охотский и Солнечный округа, ещё две — Ванинский округ. Остальные автобусы находятся в пути или ожидают отправки, в том числе в Бикинский и Амурский округа.

В 2026 году финансирование обновления общественного транспорта увеличили с 59 до 70 миллионов рублей. Важное условие предоставления краевой субсидии — новые автобусы должны работать на социально значимых маршрутах с регулируемыми тарифами, где стоимость проезда устанавливают власти.

«Краевая субсидия позволяет муниципалитетам планомерно обновлять подвижной состав, сокращать долю устаревшей техники и создавать условия для развития качественного пассажирского сообщения», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Каюмов.

Все закупленные автобусы российского производства. Машины оборудованы системами отопления, кондиционерами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать их движение.