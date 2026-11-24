В России предложили обеспечить школьникам бесплатный проезд до места учёбы и обратно. Соответствующий законопроект предусматривает введение единых требований к транспортной доступности государственных и муниципальных образовательных учреждений, сообщает ГАРАНТ.РУ.

Сейчас порядок перевозки учеников существенно различается в зависимости от региона проживания. В одних населённых пунктах детей подвозят школьные автобусы, в других действуют льготные проездные билеты. При этом отдельные категории учащихся могут вообще не получать транспортных льгот.

Авторы законопроекта предлагают возложить обязанность по обеспечению бесплатного проезда на учредителей образовательных организаций. Власти смогут организовать специальные автобусные маршруты либо предоставить школьникам право бесплатно пользоваться общественным транспортом для поездок на занятия и обратно.

Конкретный порядок предоставления льгот будут определять региональные власти с учётом особенностей местной транспортной инфраструктуры. Действующие маршруты школьных автобусов при этом сохранятся. Инициатива находится на рассмотрении Госдумы и пока не вступила в силу.