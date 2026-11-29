Правительство России уравняло условия оплаты электроэнергии для владельцев дачных и садовых участков независимо от формы заключения договора с поставщиком. Благодаря новым правилам больше россиян смогут воспользоваться пониженными тарифами, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ранее понижающий коэффициент применялся к тарифам садоводческих некоммерческих товариществ, заключивших коллективный договор с поставщиком электроэнергии. Владельцы участков, оформившие индивидуальные договоры, платили за электричество по тарифам для городского или сельского населения.

Теперь для обеих категорий потребителей предусмотрен понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1. Местоположение дачного участка значения не имеет: новые правила распространяются на садоводов как в городах и сёлах, так и за пределами населённых пунктов.

При этом окончательное решение о применении понижающего коэффициента будут принимать региональные власти. Таким образом, максимальная экономия на оплате электроэнергии может составить 30%.