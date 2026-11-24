В России мошенники начали обманывать покупателей маркетплейсов под предлогом возврата денег за недоставленные товары. Злоумышленники рассчитывают воспользоваться ажиотажем вокруг ноябрьских распродаж и предновогодних покупок, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Покупателям приходят сообщения о якобы возникших проблемах с доставкой заказов. Отправители представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вернуть деньги за приобретённые товары. На самом деле такие уведомления не имеют отношения к работе интернет-магазинов.

Под предлогом оформления возврата мошенники пытаются получить конфиденциальные банковские данные граждан. Особую осторожность следует проявлять при получении сообщений со сторонними ссылками и просьбами указать реквизиты карты.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о доставке и отмене заказов исключительно в официальном приложении или личном кабинете маркетплейса. Для обычного возврата средств покупателю не требуется сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС. При подозрении на утечку платёжной информации необходимо незамедлительно обратиться в банк.