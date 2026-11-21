В Хабаровском крае за минувшие сутки пожарные потушили пять возгораний в жилых зданиях. Два пожара произошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Хабаровске огонь вспыхнул на балконе квартиры в доме на улице Чкалова. Загорелись домашние вещи, пламя также повредило балконную обшивку. Площадь пожара составила девять квадратных метров, ликвидировать его спасателям удалось за десять минут.

В Комсомольске-на-Амуре пожар произошёл на улице Озёрной в микрорайоне Парковый. Там загорелся отдельно стоящий деревянный каркасный дом, огонь охватил крышу и внутреннюю стену здания. Площадь возгорания достигла десяти квадратных метров, на тушение потребовалось 45 минут.

В обоих случаях никто не пострадал. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано.