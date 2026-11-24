В Комсомольске-на-Амуре в 2026 году появились пять новых площадок для занятий спортом на свежем воздухе. Четыре из них оборудовали уличными тренажёрами, а ещё одну предназначили для любителей баскетбола, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Места для установки тренажёров выбрали сами горожане. Спортивные площадки появились в парке Железнодорожников, на набережной, возле стадиона «Строитель» и детско-юношеского центра «Дзёмги». Помимо оборудования, на этих территориях уложили специальное резиновое покрытие.

В парке «Строитель» заработал центр уличного баскетбола. Здесь обустроили три игровые площадки, установили трибуны и освещение, оборудовали зону для воркаута. Новый комплекс позволяет проводить в том числе спортивные соревнования высокого уровня.

Годом ранее по государственной программе «Спорт России» в городе оборудовали площадки возле спорткомплекса «Орлан», школы № 27 и в парке «Судостроитель». Ещё один спортивный объект, фактически представляющий собой мини-стадион, появился на проспекте Победы в Ленинском округе.