В Николаевском районе Хабаровского края 27-летний автомобилист придумал необычный способ избежать ответственности за нетрезвое вождение. Заметив патрульную машину, мужчина остановился и пересел на пассажирское сиденье, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, однако тот продолжил движение. Когда машина наконец остановилась, полицейские обнаружили, что водительское кресло пустует, а единственный человек в салоне сидит на пассажирском месте. Освидетельствование подтвердило, что мужчина пьян.

Как выяснилось, после застолья со знакомым местный житель решил перегнать автомобиль своей девушки поближе к дому. При этом ещё в апреле 2026 года его осудили за аналогичное преступление, назначили 260 часов обязательных работ и лишили права управления транспортом на два года.

Уловка с пересаживанием не помогла: против мужчины возбудили новое уголовное дело, которое уже направили в суд. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, а автомобиль помещён на специализированную стоянку.