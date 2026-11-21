Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку после утечки хлора в бассейне «Дельфин» на улице Королёва. Надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает прокуратура Хабаровского края.



По данным Следственного комитета, в результате происшествия пострадали восемь посетителей — трое детей и пятеро взрослых. Причиной стал сбой в работе оборудования для подачи хлора. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.



Ход и результаты проверок, которые проводят правоохранительные органы, находятся на контроле прокуратуры. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.