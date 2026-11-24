В Хабаровском крае за шесть лет объём производства тепличных овощей увеличился почти вдвое — с 1,9 до 3,7 тысячи тонн в год. За девять месяцев 2026 года местные аграрии уже собрали 2,7 тысячи тонн урожая, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 60 тонн. Развивать тепличные хозяйства помогает государственная поддержка: за два года предприятия получили 47,8 миллиона рублей на приобретение нового оборудования.

«Тепличное овощеводство — приоритетное направление сельского хозяйства. Мы ежегодно оказываем поддержку на покупку нового оборудования. В этом году субсидию получили два предприятия на общую сумму порядка 4,5 млн рублей», — рассказала представитель краевого минсельхоза Валентина Колесник.

Сегодня в регионе работают четыре крупных круглогодичных тепличных комплекса. Три расположены в Хабаровске и Хабаровском районе, ещё один обеспечивает свежими овощами и зеленью жителей Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. В хозяйствах также внедряют технологии гидропоники, позволяющие выращивать салаты, микрозелень и другие культуры без использования почвы.