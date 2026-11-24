В Комсомольске-на-Амуре свадебное путешествие молодой пары едва не сорвалось из-за просроченного загранпаспорта жениха. На помощь будущим супругам пришли сотрудники миграционной службы, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Алина и Андрей готовились к свадьбе и долгожданной поездке за границу, когда обнаружилось досадное обстоятельство: срок действия загранпаспорта будущего мужа уже истёк. До романтического путешествия оставалось всего две недели, а в списке предсвадебных хлопот неожиданно появился ещё один весьма важный пункт.

Андрей обратился в городской отдел по вопросам миграции. Сотрудники полиции вошли в положение жениха и оформили необходимые документы в кратчайшие сроки.

В итоге менять планы на медовый месяц молодожёнам не пришлось. Супруги благополучно отправились в путешествие, а сотрудникам миграционной службы выразили благодарность за оперативную помощь.