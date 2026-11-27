Хабаровск. В течение дня временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит около −7...−8 градусов. К вечеру похолодает до −10 градусов, ночью — до −14...−17. Ветер слабый, около 2 м/с. Влажность высокая — 98%, атмосферное давление — 751 мм рт. ст. Утром видимость может быть ограничена из-за снегопада и высокой влажности.

Вяземский. Здесь также временами будет идти небольшой снег. Днём температура опустится с утренних −3 до −6...−9 градусов. К вечеру похолодает до −10, ночью — до −17. Ветер около 3 м/с. Влажность — 74%, атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Комсомольск-на-Амуре. Снег ожидается в течение дня, причём осадки могут начаться уже ранним утром. Температура будет держаться в пределах −9...−10 градусов, вечером опустится до −12, ночью — до −20. Ветер около 4 м/с. Влажность — 70%, давление — 751 мм рт. ст.

Чегдомын. Преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Днём температура составит −12...−14 градусов, к вечеру похолодает до −15...−20, ночью — до −28. Ветер практически отсутствует. Влажность — 84%, атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

Чумикан. Здесь ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит около −14...−16 градусов. Ветер около 5 м/с, однако из-за него мороз будет ощущаться значительно сильнее: по текущим показателям — до −32 градусов. К вечеру температура останется в пределах −14...−16, ночью — около −18. Влажность — 65%, давление — 756 мм рт. ст.

Советская Гавань. Здесь снег уже идёт и, по прогнозу, продержится как минимум до утра. Днём осадки будут временами продолжаться, температура составит около −3 градусов. К вечеру похолодает до −4...−6, ночью — до −10. Ветер слабый, около 2 м/с. Влажность достигает 100%, видимость — около 1 км, атмосферное давление — 749 мм рт. ст. Из-за влажности и снега на дорогах возможна ухудшенная видимость.

Николаевск-на-Амуре. В течение дня ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Утренние −21 градус постепенно сменятся более мягкими −14...−16 к середине дня. Вечером температура опустится до −16...−17, ночью — до −20. Ветер около 2 м/с. Влажность высокая — 98%, давление — 754 мм рт. ст.

Охотск. Преимущественно небольшая облачность, осадки маловероятны. Днём температура будет держаться около −18 градусов, вечером и ночью — около −19...−20. Ветер около 5 м/с, поэтому мороз будет ощущаться значительно сильнее: утром — примерно как −31 градус. Влажность — 58%, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Бикин. Временами возможен небольшой снег. Днём температура составит около −5...−7 градусов, к вечеру похолодает до −8...−10, ночью — до −18. Ветер слабый, около 1 м/с. Влажность — 74%, давление — 753 мм рт. ст.

Общая картина

Самая мягкая дневная погода ожидается в Советской Гавани — около −3 градусов.

Снег вероятен в Хабаровске, Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Бикине.

Самые низкие температуры ожидаются в Чегдомыне: ночью до −28 градусов. В Николаевске-на-Амуре утром также морозно — около −21.

Наиболее суровое ощущение холода будет в Охотске и Чумикане из-за ветра.

Таким образом, 28 ноября край окажется словно разделённым на две климатические зоны: на юге — снег и относительно мягкий мороз, на севере — сухой холод с температурой местами ниже −20 градусов.