В России готовят изменения, которые ограничат дополнительные наценки на поездки в такси с детьми. Соответствующие поправки, которые в случае принятия затронут и Хабаровский край, разработали Минтранс и депутаты Госдумы, сообщил вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

Сейчас поездка с ребёнком нередко обходится родителям дороже обычной из-за необходимости заказывать автомобиль с детским удерживающим устройством. Разница в стоимости зависит от города, перевозчика и выбранного тарифа. Новые правила должны ограничить возможность устанавливать повышенную цену только из-за возраста пассажира.

Поправки планируют вынести на общественное обсуждение в ближайшие месяцы. Одновременно власти намерены увеличить количество автомобилей такси, оборудованных детскими креслами, и улучшить подготовку водителей к перевозке семей с детьми. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже испытывают механизм предоставления скидок многодетным семьям.

При этом представители отрасли предупреждают, что дополнительные ограничения могут сократить число водителей, готовых выполнять заказы с детьми. Перевозчикам приходится выделять место для кресел и учитывать особенности таких поездок, что увеличивает расходы. Окончательные условия регулирования тарифов пока не утверждены.