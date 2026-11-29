В Хабаровском крае разыскивают 50-летнюю Жанну Воронину, местонахождение которой неизвестно уже почти три недели. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Жанна Павловна пропала 10 ноября в селе Матвеевка Хабаровского района. По словам поисковиков, сейчас она может находиться в любом населённом пункте.

Рост пропавшей — около 165 сантиметров, телосложение худощавое. Информации о том, во что женщина была одета в день исчезновения, нет.

Всех, кто видел Жанну Воронину или располагает сведениями о её местонахождении, просят позвонить по телефонам 8 (914) 190-12-17, 8 (914) 167-37-77 или 112.