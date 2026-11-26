В Верхнебуреинском районе Хабаровского края планируют построить Нижне-Ниманскую гидроэлектростанцию мощностью 360 МВт, которая позволит покрыть растущий дефицит электроэнергии в регионе. Проект вошёл в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума, сообщили в министерстве энергетики края.

Новая станция обеспечит электроэнергией промышленные предприятия и позволит создать дополнительные условия для расширения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, строительство водохранилища на реке Ниман поможет снизить паводковую нагрузку в бассейнах Буреи и Амура.

«Нижне-Ниманская ГЭС станет первой гидроэлектростанцией в истории края и обеспечит базовую энергетическую безопасность территории на десятилетия вперёд», — отметил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.

Реализовать проект планируют к 2037 году. Помимо этого, на 2028 год намечены реконструкция подстанции «Комсомольская» и строительство высоковольтной линии электропередачи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

В крае также продолжается строительство Хабаровской ТЭЦ-4 мощностью 410 МВт и перевод действующих теплоэлектроцентралей на газ. В Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани реконструируют около 16 километров тепловых сетей.