В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который перевозил 15 туш осетра и калуги — особо ценных видов рыб, занесённых в Красную книгу России. За незаконный оборот биологических ресурсов ему назначили 400 часов обязательных работ и штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

История произошла в феврале 2026 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с прицепом для проверки документов. В кузове под тентом обнаружили мешки с замороженной рыбой. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в них находились осетровые.

45-летний водитель рассказал, что вёз груз в город Юности по просьбе неизвестного из Николаевска-на-Амуре. После доставки он должен был ждать дальнейших указаний и получить за работу 50 тысяч рублей.

Следствие установило, что мужчина знал об особом охранном статусе осетровых и незаконности их добычи, хранения и перевозки. Эксперты оценили причинённый государству ущерб более чем в 2,4 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье 258.1 УК РФ — о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

Суд назначил комсомольчанину 400 часов обязательных работ и штраф в 100 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.