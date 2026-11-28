Дальневосточный академический симфонический оркестр представит программу, посвящённую 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Вместе с музыкой зрители увидят видеоинсталляции, созданные с помощью искусственного интеллекта: на экране будут возникать образы, связанные с памятью и внутренним миром композитора. Концерты пройдут во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Мультимедийная литературно-музыкальная программа «Посвящение Шостаковичу» состоится 30 ноября на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, 3 декабря — в Хабаровской краевой филармонии, 5 декабря — в Амурской областной филармонии в Благовещенске.

За дирижёрским пультом — приглашённый дирижёр Антон Шабуров.

В программу вошли известные произведения Шостаковича: «Праздничная увертюра», Вальс № 2 из Джазовой сюиты, «Ночь» из сюиты «Сонеты Микеланджело Буонарроти», фрагменты Концерта № 1 для виолончели с оркестром, Шестой и Седьмой симфоний, в том числе «Ленинградской», Струнного квартета № 8 и балета «Золотой век».

Музыкальную историю дополнят произведения композиторов, повлиявших на творчество Шостаковича или работавших с ним в одну эпоху. Зрители услышат сочинения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Исаака Дунаевского и Георгия Свиридова.

Солистами выступят бас Алексей Тихомиров — заслуженный артист Республики Татарстан, солист театра «Геликон-опера» и приглашённый солист Большого театра, а также виолончелист Арсений Безносиков, лауреат Всероссийского музыкального конкурса.

Как отметил директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин, участие в проекте позволит оркестру представить музыкальное наследие Шостаковича слушателям сразу трёх дальневосточных регионов.

Программа входит в цикл «С великими — о простом и вечном» и реализуется при поддержке Министерства культуры России.

Возрастное ограничение — 6+.