В Хабаровском крае за 21 ноября произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и ещё шестеро получили травмы. Большинство аварий зарегистрировали в краевой столице, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Хабаровске за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и четверо получили травмы. Ещё одну аварию зарегистрировали в Хабаровском районе, где пострадали два человека.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции выявили 336 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилями в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования задержали 16 водителей, шестеро из них попались в Хабаровске. Среди нарушителей были и автомобилисты, для которых предусмотрена уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.

Также инспекторы выявили 18 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам на переходах. Большинство таких нарушений — 13 — зафиксировали в Хабаровске. Ещё 18 автомобилистов управляли транспортом без водительских прав либо после лишения права управления.