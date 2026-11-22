В Москве 1200 курсантов учебно-методического центра «Авангард» познакомились с возможностями для учёбы, работы и жизни на Дальнем Востоке, в том числе в Хабаровском крае. Встреча прошла в рамках проекта «Вопросы поколений», который объединяет молодёжь с известными деятелями науки, культуры, бизнеса и государственного управления, сообщили в правительстве региона.

Мероприятие состоялось 12 ноября. Перед курсантами выступил заместитель начальника управления президента России Григорий Куранов, который рассказал о перспективах развития дальневосточных регионов. Председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай познакомил участников с историей и культурным наследием этой части страны.

Особое внимание уделили творчеству и предпринимательству. Певица Татьяна Куртукова обсудила с молодёжью роль образования, настойчивости и народных традиций в современной музыке, а общественник Денис Лукьянов рассказал, как превратить собственную идею в успешный проект. Участникам также показали видеоролики о Хабаровском крае, Магаданской области и Якутии.

Проект «Вопросы поколений» входит в программу «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» и предусматривает четыре встречи с экспертами в течение ноября. Первую посвятили образованию, медицине, кино и науке, а во второй обсуждали профессиональное развитие и общественные инициативы. Кроме того, на отдельном форуме школьников выступили представители Хабаровского края Ангелина Прокопчук, Никита Шушарин и Пётр Перепечай, познакомившие подростков с образовательными и научными возможностями региона.