Последние выходные ноября принесут жителям Хабаровского края очередной сильный снегопад, после которого в регионе резко похолодает. Однако уже в начале декабря наступит передышка — как минимум в первые пять дней месяца интенсивных циклонов не ожидается, рассказала hab.aif.ru начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

В ночь на 28 ноября сильный снег ожидается преимущественно в южных и восточных районах края, на остальной территории пройдут менее интенсивные снегопады. Ночная температура составит −7…−12 градусов, на севере местами до −28, в горах — до −35 градусов. Днём на юге воздух прогреется до −6…0 градусов. Западный ветер будет достигать 7–12 м/с, на побережье Охотского моря — до 20 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, снег постепенно прекратится, а к утру небо прояснится. Ночью температура опустится до −15…−22 градусов, в горных районах — до −32, днём ожидается −8…−15 градусов. В самом Хабаровске после субботнего снегопада и относительно тёплой погоды в ночь на воскресенье похолодает до −16…−18 градусов, днём столбики термометров покажут −11…−13 градусов.

«Последний месяц осени в этом году оказался исключительно снежным. На текущий момент за ноябрь выпало 49 миллиметров осадков — почти 190% месячной нормы. Сейчас пройдёт ещё один снегопад, и мы получим практически две месячные нормы», — отметила Галина Брынцева.

Небольшой снег местами возможен ещё 30 ноября, однако с 1 декабря в крае установится преимущественно сухая и морозная погода. В первой пятидневке месяца синоптики ожидают постепенного понижения ночных температур до −17…−22 градусов, дневных — до −8…−15 градусов. По предварительному прогнозу, период без интенсивных циклонов может продлиться всю первую декаду декабря.