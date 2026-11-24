В Хабаровске из продажи изъяли 4,6 килограмма немецкого сыра с голубой плесенью, который попал на прилавок вопреки продуктовому эмбарго. Европейский деликатес уничтожили, а предпринимателю объявили предостережение, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

О продаже запрещённой продукции специалистам ведомства стало известно от сотрудников Хабаровской таможни. Во время совместной проверки 6 ноября в одном из торговых киосков краевой столицы обнаружили сыр немецкого производства, ввоз и продажа которого в России запрещены. В тот же день всю партию отправили на утилизацию.

Как выяснилось, торговая точка также не была зарегистрирована в государственной ветеринарной информационной системе. На поступающие туда продукты не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы, поэтому отследить происхождение товаров было невозможно.

С начала 2026 года в Хабаровском крае выявили четыре случая продажи санкционных продуктов. Под контролем Россельхознадзора уничтожили уже 273,7 килограмма европейских сыров и колбасных изделий.