В Хабаровске руководителя жилищно-коммунальной службы Восточного военного округа приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за взятки от подчинённого. За 730 тысяч рублей начальник выписывал завышенные премии и прощал нарушения трудовой дисциплины, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Преступная схема действовала с 2024 по 2026 год. Руководитель имел право назначать сотрудникам стимулирующие выплаты и пользовался этим, чтобы за ежемесячное вознаграждение увеличивать премии определённому кругу работников. Кроме того, он закрывал глаза на прогулы подчинённого, связанные с употреблением алкоголя, и другие нарушения дисциплины.

За два года начальник получил от своего подчинённого в общей сложности 730 тысяч рублей. Схему пресекли сотрудники ФСБ: руководителя задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по статьям 286 и 290 УК РФ.

Железнодорожный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Помимо пяти лет и шести месяцев лишения свободы, осуждённому назначили штраф в размере 3 миллионов 650 тысяч рублей. Ещё 730 тысяч рублей, полученных в качестве взяток, конфисковали в доход государства.

Также хабаровчанину на шесть лет запретили занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе. Приговор вступил в законную силу.