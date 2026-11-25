В Смидовичском районе ЕАО столкновение двух автомобилей на федеральной трассе Чита — Хабаровск привело к травмам водителей. Авария произошла утром 24 ноября на 2074-м километре дороги, сообщает полиция ЕАО.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 07:40 водитель Honda Freed выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Нива». Оба автомобилиста получили телесные повреждения.

Ещё одно ДТП за сутки произошло в селе Ленинском. Водитель Toyota Corolla Fielder при повороте направо не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной, допустил занос и врезался в металлическое ограждение. В этой аварии пострадал автомобиль, люди не пострадали.

Всего за прошедшие сутки в ЕАО зарегистрировали три ДТП, в одном из них травмы получили два человека.