В Аяно-Майском округе Хабаровского края открылась первая в этом сезоне ледовая переправа. Она проходит через реку Мая и соединяет сёла Нелькан и Джигда, сообщает МЧС региона.

Переправу поставили на учёт в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Обслуживающая организация оборудовала проезды, установила дорожные и информационные знаки. За состоянием льда организован постоянный контроль.

В МЧС напоминают: на реках края ещё продолжается ледообразование. Поэтому выезжать на лёд можно только в местах официально оборудованных переправ. Пересекать водоёмы в других местах опасно, даже если поверхность кажется достаточно прочной.

При движении по ледовой дороге необходимо соблюдать требования установленных знаков и не превышать допустимую грузоподъёмность. На переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять другие автомобили, двигаться рывками и заправлять транспорт горючим.

Особую осторожность следует соблюдать в темноте и при плохой видимости. В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.