В Хабаровском районе на федеральной трассе А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в результате ДТП погиб человек, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Авария произошла сегодня, 28 ноября, в районе 105-го километра автодороги. По предварительным данным, один человек погиб. Сколько людей пострадали и что стало причиной происшествия, пока устанавливается.

На место ДТП выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Информация уточняется.