На Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года планируют ввести единый преференциальный режим для инвесторов. О запуске Единой территории опережающего развития (ТОР) заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя выступление президента России Владимира Путина на деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне.

По словам министра, законопроект о создании Единой ТОР будет рассмотрен правительством РФ, после чего его внесут в Государственную думу. Принять документ планируют до конца 2026 года.

Чекунков отметил, что ведомство уже ведёт работу с инвесторами, заинтересованными в новом режиме. По его оценке, запуск Единой ТОР должен повысить инвестиционную активность на Дальнем Востоке и в Арктике с начала следующего года.