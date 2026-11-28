В Еврейской автономной области с начала 2026 года жертвами интернет-мошенников стали 175 человек. Общий ущерб превысил 59,6 млн рублей, сообщает прокуратура ЕАО.

Только за минувшую неделю злоумышленники похитили у двух жителей региона более 20 тысяч рублей. В одном случае жительница Биробиджана перевела почти 15 тысяч рублей за товар, который так и не получила. В другом на местного жителя оформили микрозайм.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Их расследование находится на контроле прокуратуры.

Отдельное направление работы надзорного ведомства — попытки вернуть деньги пострадавшим. В этом году прокуроры направили в суд 21 иск о взыскании с дропперов неосновательного обогащения на общую сумму 4,5 млн рублей. Все требования рассмотрены и удовлетворены. Теперь прокуратура контролирует исполнение судебных решений.