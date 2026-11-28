Последнее воскресенье ноября в Хабаровском крае будет морозным и преимущественно солнечным. Небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах региона, следует из прогноза сервиса «Гисметео».

В Хабаровске утром столбики термометров покажут −15 градусов, однако по ощущениям температура будет значительно ниже. Днём воздух прогреется до −11 градусов, к вечеру — до −10. Осадков не ожидается, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 7 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре утром похолодает до −19 градусов, возможен небольшой снег. Днём ожидается −14 градусов и переменная облачность, к позднему вечеру потеплеет до −13. Южный ветер усилится, порывы достигнут 11 м/с.

В Бикине воскресенье будет ясным и без осадков. После утренних −17 градусов воздух прогреется до −8, вечером температура опустится до −12. Западный ветер будет слабым, с порывами до 7 м/с.

В Вяземском также ожидается солнечная погода. Утром температура составит −17 градусов, днём — до −10, вечером — около −12. Порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с.

В Амурске утром при температуре −18 градусов пройдёт небольшой снег. Днём выглянет солнце и потеплеет до −12 градусов, вечером существенных изменений температуры не ожидается. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре утро будет морозным и снежным, столбики термометров покажут −20 градусов. Днём осадки прекратятся, воздух прогреется до −14, вечером похолодает до −17. Порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с.

В Советской Гавани небольшой снег ожидается в утренние часы, после чего небо прояснится. Дневная температура составит −7 градусов, вечером похолодает до −11. Порывы ветра достигнут 9 м/с.

В Охотске утром ударит мороз до −22 градусов, по ощущениям — до −36. Днём температура поднимется до −18 градусов, вечером вновь опустится до −21. Осадков не ожидается, порывы северного ветра достигнут 9 м/с.