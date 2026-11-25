В четверг, 26 ноября, в Хабаровском крае установится преимущественно солнечная погода, а на юге региона прекратятся снегопады. Температура воздуха опустится до −21 градуса, причём в Охотске из-за сильного ветра мороз будет ощущаться как −41 градус, следует из прогноза Gismeteo.

В Хабаровске ночью и ранним утром пройдёт небольшой снег, затем небо прояснится. Утром ожидается до −13 градусов, днём воздух прогреется до −8, вечером похолодает до −10 градусов. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–5 м/с с порывами до 6 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре обойдётся без осадков. Ночью температура составит −15 градусов, утром опустится до −20, днём поднимется до −12, а к вечеру — до −10 градусов. Южный и юго-восточный ветер ослабеет после ночных порывов до 10 м/с.

В Бикине ночью и утром ожидается снег, который прекратится к середине дня. Температура воздуха составит −8…−9 градусов, днём потеплеет до −4, а вечером похолодает до −11 градусов. Ветер слабый, с порывами до 6 м/с, временами штиль.

В Вяземском снегопад сменится солнечной погодой. Утром столбики термометров покажут −11 градусов, днём — до −6, вечером — до −13 градусов. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с с порывами до 10 м/с.

В Амурске ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ночью температура составит −14 градусов, утром похолодает до −17, днём потеплеет до −9, вечером ожидается −10…−11 градусов. Южный и юго-западный ветер ночью будет достигать 8 м/с, днём ослабеет до 1–5 м/с.

В Николаевске-на-Амуре утром ударит мороз до −21 градуса, однако днём воздух прогреется до −12. Вечером ожидается около −15 градусов. Осадков не прогнозируется, юго-западный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 3–5 м/с с порывами до 10 м/с.

В Советской Гавани после облачной ночи установится солнечная погода. Утром температура составит около −12 градусов, днём потеплеет до −4, вечером похолодает до −8 градусов. Юго-западный ветер сменится западным, порывы достигнут 10 м/с. Осадков не ожидается.

В Охотске сохранится морозная погода без осадков. Утром температура опустится до −21 градуса, днём составит около −18, вечером — −17…−18 градусов. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–7 м/с с порывами до 12 м/с. Из-за ветра утренний мороз будет ощущаться как −41 градус.