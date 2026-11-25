В Хабаровском крае выбрали пять команд молодых разработчиков, которые получат гранты по 200 тысяч рублей на создание опытных образцов своих проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди победителей — школьники, студенты колледжей и вузов, предложившие решения для промышленности, экологии, медицины и информационной безопасности.

Итоги первого краевого конкурса «ТехноСтарт» подвели в Хабаровске. Всего на него поступило более 40 заявок от участников в возрасте от 14 до 21 года. До очной защиты допустили 13 лучших проектов, пять из них стали победителями. Общий призовой фонд конкурса составил миллион рублей.

Один из грантов получил Тихоокеанский государственный университет за разработку WEBSECMAP — системы мониторинга и анализа уязвимостей веб-приложений. Команда детского технопарка «Кванториум» из Комсомольска-на-Амуре представила систему позиционирования и стабилизации подводного аппарата, которая адаптирует его ориентацию к направлению течения.

Дальневосточный государственный университет путей сообщения разработал программный комплекс «Таёжный дозор». Он предназначен для обнаружения скрытых очагов тления лесных пожаров с помощью беспилотников.

Ещё один победитель — Центр развития творчества детей, представивший автономную платформу «Одиссей-1» для экологического мониторинга. Пятый грант присуждён Дальневосточному государственному медицинскому университету. Его проект связан с созданием гемостатического и антибактериального материала для местного применения.

«Грантовая поддержка позволит командам перейти от чертежей и прототипов к созданию действующих образцов, ориентированных на практическое применение в промышленности, экологии и медицине», — отметил генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края Александр Медведев.

На реализацию проектов у победителей есть время до 31 марта 2027 года. Весной команды должны представить готовые образцы разработок.

Конкурс организовали Научно-образовательный фонд Хабаровского края и региональное министерство образования и науки. Его задача — поддержать научно-техническое творчество молодёжи и прикладные исследования.