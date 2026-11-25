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Жители села Аян в Аяно-Майском районе получили доступ к более надежной и устойчивой мобильной связи. Инженеры МегаФона обновили в поселении телеком-оборудование, работающее на спутниковых каналах. Работы были выполнены совместно с региональным министерством цифрового развития и связи.

Модернизация инфраструктуры позволила оптимизировать качество передачи данных. Специалисты заменили устаревшее оборудование и перенастроили системы приема сигнала. Это позволило снизить нагрузку на сеть, обеспечив более стабильное соединение. Для жителей села стало комфортнее использовать цифровые государственные сервисы, банковские приложения и образовательные платформы.

Село Аян расположено на берегу Охотского моря в северной части Хабаровского края. К нему не проложены автомобильные дороги, а связь с «большой землей» поддерживается только авиацией. В селе проживает около 800 человек, в основном эвенки — коренные народы Севера.

«Несмотря на некоторые особенности работы спутниковой связи, наши инженеры смогли повысить надежность и стабильность интернета в Аяне. Это расширило для пользователей цифровые возможности в быту и работе. Модернизация стала частью системного взаимодействия с региональными властями по развитию телеком-инфраструктуры малых поселений Хабаровского края. Аналогичные работы по улучшению качества связи также были завершены еще в одном поселении района — в селе Нелькан», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.

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