В Хабаровске назвали победителей краевого конкурса преподавателей высшей школы, в котором участвовали 63 педагога из десяти образовательных организаций. Награды получили специалисты, отличившиеся в научной работе, подготовке молодых исследователей и разработке новых образовательных программ, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Конкурс приурочили ко Дню преподавателя высшей школы и провели в рамках Десятилетия науки и технологий. Эксперты оценивали научные достижения участников, их работу со студентами и вклад в развитие образования. Лучшим молодым преподавателем-исследователем признали Бехруза Табарова, а победителем среди опытных преподавателей-исследователей стал Павел Володькин.

Ещё 19 педагогов отметили в 14 специальных номинациях. Так, Михаил Ковальчук и Евгений Волков получили награды «За верность профессии» — каждый из них посвятил преподаванию более полувека. Анну Григорьеву отметили за инновационные достижения: за последние три года она зарегистрировала 14 разработок.

Награду «Просветитель» получила Зинаида Плотненко, которая проводит публичные лекции и занимается популяризацией знаний. Татьяну Борзову признали одним из лучших наставников молодых исследователей за работу со студентами. Организаторы конкурса рассчитывают, что обмен опытом между преподавателями поможет развивать научные исследования и привлекать к ним больше молодёжи.