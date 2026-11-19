8 декабря Хабаровск станет центром притяжения для ветеранов специальной военной операции: на базе «Краевого центра единоборств» состоится муниципальный этап турнира «Кубок Защитников Отечества». Организаторы — филиал фонда «Защитники Отечества», администрация города, МАУ «Хабаровск спортивный» и краевая спортивно-адаптивная школа — сделали состязания по-настоящему инклюзивными. Заявиться на старт могут все защитники, включая тех, кто получил ранения в ходе СВО, но ещё не прошёл официальное оформление инвалидности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для бойцов адаптивный спорт давно перестал быть просто реабилитацией. Это путь к возвращению в активную жизнь, способ вновь обрести уверенность и доказать: сила духа не знает преград. Хабаровские ветераны уже доказывают это на деле. Недавно Иван Новосёлов привез из Ханты-Мансийска две серебряные медали с Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», блестяще выступив в биатлоне и лыжных гонках на фоне 250 атлетов из восьми стран.

Пока в столице Дальнего Востока готовятся к декабрьским стартам, главная команда региона уже вступила в борьбу. В Туле с 15 по 22 ноября 2026 года проходит финал чемпионата России по волейболу сидя («Лига Героев»). Сборная Хабаровского края в составе 12 команд поборется за медали, наглядно демонстрируя, что после тяжёлых испытаний жизнь продолжается и в ней есть место для новых громких побед.